Pagani. L’assessore Alfonsina Mattino si dimette.

L’assessore Alfonsina Mattino si dimette.

“Stamattina sono state protocollate le mie dimissioni, gia’in mano al sindaco da un po’ di giorni – scrive in una nota-. Finisce qua la mia avventura. Da oggi non saro’ piu’ assessore all’ambiente, sicurezza e protezione civile del Comune di Pagani.

Grazie in primis al mio partito ed all’on.le Vuolo, che mi ha dato l’opportunita’ di ricoprire un ruolo cosi’ delicato , impegnativo ed importante. Grazie ad Alberico Gambino che mi ha voluto nella sua prima giunta, al suo fianco, per incominciare a costruire qualcosa per la citta’.

Ringrazio Anna Rosa Sessa per aver continuato a credere in me, e con la quale abbiamo fatto tante cose e condiviso momenti cosi’ delicati che, molto probabilmente, ricordero’ per sempre. Un abbraccio ai miei colleghi assessori, Luigi Ceglia, Gerardo Torre, Gherardo Marenghi, Maria Grazia Cafisi, Giancarlo Contaldi, con i quali ci siamo assunti delle responsabilita’ e fatto delle scelte, non sempre facili. Essi restereranno per sempre nel mio cuore.

Ringrazio i dirigenti aspa ed il coordinatore Salvatore Accadia che mi hanno affiancato in qualita’ di assessore ( suscitando talvolta finanche delle polemiche ) e fatto scoprire un mondo a me ignoto e che, solo grazie alle loro capacita’, e’ stato facile da gestire. Un saluto alla polizia municipale ed alla protezione civile, che , ad onor del vero, ho messo un po’ in secondo piano rispetto alla mia delega all’ambiente, e che forse meritava piu’ attenzione. Non so se ho lavorato bene o male ma l’unica certezza e’ la profusione del mio impegno in questi sei mesi per lo svolgimento del mio incarico. Buona vita a tutti”