Angri. Mano tesa alla scuola per colorare le giornate dei piccoli

Una mano tesa alla scuola per colorare le giornate dei più piccoli. I genitori del terzo circolo si sono rimboccati le maniche e in un moto di solidarietà, con il contributo determinante di numerosi benefattori, hanno tinteggiato il plesso Taverna in via Nazionale. Quattordici aule – 4 materne e 10 primarie – oltre gli androni e le scale.

L’intervento risale alla fine di agosto. L’iniziativa, però, è di qualche mese prima e ha preso le mosse dalla necessità di recuperare la bellezza degli ambienti frequentati dai bambini. Le promotrici preferiscono l’anonimato: «non cerchiamo vetrine, inseguiamo soluzioni condivise e immediatamente praticabili, nell’interesse di ciascuno».





















La concretezza femminile.

«Abbiamo celebrato la concretezza femminile. Insieme alla dirigente scolastica. Prima ne abbiamo parlato noi mamme. Senza polemiche, ad aprile, si è deciso di rappresentare alla dott.ssa Del Barone le condizioni delle pareti, per sollecitarne la tinteggiatura. La mancanza di fondi ci ha spinte a chiedere il permesso a provvedere da sole».

«La dottoressa è parsa subito entusiasta e ha concesso il via libera. Qualche telefonata, la disponibilità di alcune, il sostegno di altre e la risposta del territorio hanno fatto il resto. In men che non si dica le pareti sono state riportate all’azzurro d’un tempo e negli androni, per la gioia dei bambini, sono comparse le mongolfiere».









Sforzi e tanta dedizione.

«Con sacrificio e dedizione siamo riuscite a superare l’emergenza. Con le difficoltà di un intervento immaginato, programmato ed eseguito in estate, quando in molti sono in vacanza. Ciò nonostante, chi c’era non si è sottratto e chi era altrove si è dato da fare da lontano, manifestando concretamente il proprio interesse alla iniziativa».

«Un grazie particolare va a ciascuno dei finanziatori. Hanno dato prova che tengono alla sorte della scuola, considerandola una risorsa del territorio: Iozzino Costruzioni; Caffè Vulcano; Aprea Moto; Il Mattino, della signora Sorrentino; Supermercato Decò; Panificio Giorgio; Studio legale De Fazio; Centro pi greco e, infine, Agrosistemi».

