Angri. Via Nazionale, tombini pericolosi per il traffico veicolare

“Fanno un gran rumore al passaggio dei veicoli e soprattutto dei mezzi pesanti e di notte disturbano il sonno”. In sintesi il disagio degli abitanti che risiedono lungo Via Nazionale nel tratto comprensivo tra la Chiesa della Madonna della Pace e l’intersezione con il Mercato Ortofrutticolo e il cavalcavia di Via Santa Lucia in località Quarto.





















Pericolo per la cicolazione.

I tombini posti lungo la strada, che avrebbe anche bisogno d’interventi urgenti di sistemazione di alcuni tratti di asfalto, tremano in maniera preoccupante da mesi. Gran parte di questi tombini, anche di un certo peso, si sono letteralmente staccati dalla superficie stradale con gravi pericoli per l’incolumità di automobilisti e pedoni. Le auto a velocità sostenuta, soprattutto a ridosso del civico 333, li centrano in pieno facendo lateralmente traballare i tombini.









Le competenze.

Il problema è stato già più volte segnalato e ora si attende di capire chi deve intervenire per evitare il peggio, pare che sia di competenza dei gestori della rete idrica e telefonica. Lungo il tratto è stata denunciata, da tempo, anche la scarsa visibilità delle strisce pedonali e della relativa segnaletica.