Campania. Un sistema di pronto intervento più efficiente per le emergenze

Un sistema di pronto intervento più efficiente e rapido per le emergenze.

Così nelle intenzioni della Regione Campania che nell’ultimo consiglio dopo l’approvazione della Legge di Stabilità regionale 2020 e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 ha previsto un finanziamento di euro 100 mila euro per assicurare il tempestivo soccorso a seguito di chiamata ai numeri di emergenza e per dotare ciascuna Centrale Operativa Territoriale (COT) di un efficace sistema di geolocalizzazione del chiamante.

Un nuovo meccanismo.

Attraverso questo nuovo meccanismo gli interventi emergenziali dovrebbe essere maggiormente circoscritti e risolutivi anche in termini di salvataggio di vite umane. La Legge di Bilancio Campania da 33 miliardi prevede che un terzo dei fondi sia destinato proprio alla Sanità.