Capodanno. Vigilia a Nocera Inferiore, il sindaco chiede controlli

Dopo il successo della vigilia di Natale che ha registrato un altissimo numero di presenze in città, il Sindaco Manlio Torquato provvede a rinnovare l’invito alle forze dell’ordine per disporre gli opportuni controlli durante la vigilia di Capodanno. Con una nota a sua firma inviata nella mattinata di oggi indirizzata al Questore, al Dirigente della Polizia di Stato di Nocersa Inferiore, al Comandante della Compagnia Carabinieri di Nocera Inferiore, al Comandante della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore, al Comandante della Polizia Locale e per conoscenza al Prefetto di Salerno, il Sindaco ha invitato a predisporre controlli adeguati per la folta presenza di persone prevista in occasione della vigilia del 31 dicembre.

Nell’assicurare il supporto della Polizia Locale e del nucleo di Proezione Civile del Comune di Nocera Inferiore il Sindaco ha richiesto un ulteriore supporto di uomini e pattugliamento sul territorio cittadino in previsione di un probabile incremento di presenze, visto l’ampia eco ottenuto anche sulla stampa della vigilia di Natale. Nel confidare in un positivo riscontro per quanto richiesto, intanto il Primo Cittadino ha predisposto il coordinamento tra la Polizia Locale ed il nucleo di Protezione Civile Comunale. La Città si appresta a vivere una vigilia di capodanno in tranquillità e sicureezza.

Foto da Facebook