Efficientamento energetico. Nocera Inferiore è ammessa e finanziabile. L’ente guidato dal sindaco Manlio Torquato risulta tra i primi in graduatoria.





















I termini del progetto.

Il progetto riguarda l’ efficientamento della pubblica illuminazione con sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con i nuovi tecnologia a LED con predisposizione del telecontrollo per implementazione anche servizi smart city. Si prevede sostituzione di circa 3000 corpi illuminanti riguardanti l area centrale della città.









Cosa migliora.

L’intervento porterà a una notevole riduzione dei consumi energetici oltre all’ efficientamento in termini d’illuminazione con aumento della sicurezza urbana. Il costo dell intervento è di 2.300.000 euro, interamente finanziato con fondi Por Fesr Misura 4.3.1. La graduatoria è pubblicata sul Burc numero 81 del 30.12 .2019. L’ intervento e al 4° posto in classifica ed è uno dei più consistenti in termini economici. Un bel regalo di fine anno per la comunità nocerina.