Nocera Inferiore. Polizia Locale: lascia il comandante Giuseppe Contaldi

Il comandante Giuseppe Contaldi ha deciso di non presentare la domanda per il rinnovo dell’incarico. La sua sostituzione non sarà immediata. Previsto un periodo di reggenza gestito da ufficiali interni al comando scrive “Il Mattino”.

La selezione.

La selezione e la designazione del nuovo comandante dei caschi bianchi sarà decisa in base al curriculum e ai titoli presentati. La durata del contratto per il nuovo dirigente, non andrà oltre i 12 mesi anche in considerazione della scadenza di mandato dell’attuale amministrazione comunale.

La situazione dell’organico.

Come altrove anche il corpo della polizia locale rasenta una situazione di organico molto critica paga con personale anziano e non rinnovato per il blocco del turn over. Alcuni agenti si avviano alla pensione e i nuovi arrivati sono stati accorpati con contratti a tempo determinato.

Il prossimo anno è comunque prevista l’assunzione a tempo indeterminato di circa dieci unità. Per la situazione di Contaldo sarebbero tre i candidati a guidare la polizia municipale di Nocera Inferiore. Il bando di adesione è ancora aperto e c’è tempo fino al prossimo 31 dicembre.