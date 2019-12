Nocera Inferiore. Raffaele Lupi: “Cittadinanza onoraria a Liliana Segre”

“Cittadinanza onoraria a Liliana Segre”, a lanciare la proposta è il consigliere comunale Raffaele Lupi.

“In data odierna ho protocollato la proposta di deliberazione per il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice a Vita Liliana Segre – annuncia-. La presente proposta, oltre ad essere stata pienamente condivisa dal sindaco Manlio Torquato, è stata anche sottoscritta da tutti i capigruppo di maggioranza. In un periodo storico come quello che vive adesso l’Italia, fare memoria e riconoscere il valore delle battaglie dei padri della Costituzione passa anche attraverso il riconoscimento di chi, in quegli stessi anni, conduceva la propria battaglia per la vita nei campi di concentramento. La Senatrice Segre non è solo un simbolo vivente di libertà e giustizia, ma anche un esempio di lotta per la democrazia e di testimonianza contro i rigurgiti di discriminazione e odio”.