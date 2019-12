Nocera Inferiore. Spinelli: “L’amministrazione vuol chiudere al traffico Garibaldi e via Barbarulo?”

Il consigliere comunale Vincenzo Spinelli ha presentato, anche per conto del Meetup di Nocera Inferiore, un’interpellanza riguardante la recente delibera di Giunta n. 350 intitolata “Riqualificazione di via Barbarulo, via Garibaldi e relative traverse con pedonalizzazione”.

“Con la suddetta delibera sembrerebbe, infatti, che l’Amministrazione voglia chiudere al transito dei veicoli via Barbarulo e via Garibaldi andando a creare una nuova Zona a Traffico limitato – spiega-. Ciò comporterebbe come conseguenza nefasta il dirottamento del traffico veicolare su via Pucci che, come è noto, è una via già molto trafficata oltre ad essere una strada particolarmente inquinata sia dai gas di scarico dei veicoli e sia dai Torrenti Cavaiola e Solofrana.

Nella interpellanza che ho presentato chiedo di sapere se sia vero che l’amministrazione comunale intenda chiudere al traffico dei veicoli via Garibaldi e via Barbarulo e se siano state valutate le conseguenze che la chiusura al traffico di tali strade comporterebbe su via Pucci e zone limitrofe oltre che sull’intera città di Nocera Inferiore in termini di inquinamento . Inoltre con la delibera di Giunta n. 350 è stato approvato un progetto che prevede diversi lavori tra cui il rifacimento delle strade e dei marciapiedi di via Barbarulo, lavori che dovrebbero essere realizzati mediante l’accensione di un mutuo pari a 500.000 euro”.

“Nell’interpellanza chiedo di valutare se tali lavori siano davvero necessari anche alla luce delle risorse economiche di non lieve entità che dovrebbero essere reperite mediante un mutuo, risorse che potrebbero essere utilizzate o per altri progetti o per diminuire le tasse – prosegue-.

Con l’interpellanza presentata chiedo di sapere, infine, le ragioni di pubblico interesse che hanno indotto la Giunta ad adottare la delibera n. 350 chiedendo, altresì, di procedere all’abbandono globale del progetto alla luce di una nuova valutazione dell’interesse pubblico”.