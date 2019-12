Nocera Inferiore. Torquato in visita al reparto di ginecologia e ostetricia

Stamattina il sindaco avv. Manlio Torquato e il presidente della commissione sanità del Comune di Nocera Inferiore, dott. Vincenzo Stile, insieme al consigliere comunale Raffaele Lupi, presso il reparto di ginecologia e ostetricia dell’Ospedale Umberto I, alla presenza del dott. Andrea Lupi medico del reparto e delegato Cisl, hanno incontrato una rappresentanza del personale ostetrico e dei delegati Fials per discutere dei problemi relativi alla carenza di personale ostetrico e OSS.

Le richieste.

Una volta edotti dell’avvenuta conferma del prolungamento dell’assunzione delle ostetriche assunte tramite agenzia interinale dall’anno scorso fino al 31 gennaio 2020 e che tutto questo a giudizio del personale non basta ad assicurare un’assistenza adeguata ad un reparto che rappresenta il punto nascita con più nati dell’ASL Salerno, sono emerse le seguenti esigenze:

1 – la richiesta del riconoscimento per la partecipazione all’avviso pubblico in corso, del periodo di servizio svolto all’Umberto I come lavoratrici interinali, in modo da non disperdere la formazione e l’integrazione acquisite durante quest’anno di collaborazione,

2 – l’esigenza di un concorso che possa portare all’assunzione a tempo indeterminato di ostetriche, in modo da colmare, definitivamente e finalmente, la carenza del numero di tale personale un reparto per pareggiarlo alla pianta organica

3 – la necessità per le ostetriche interinali che lavorano attualmente in reparto di mantenere la loro presenza finché non vengano sostituite di fatto da quelle che vinceranno il bando attuale e da quelle vincitrici di concorso, in modo da mantenere il personale oltre il 31 gennaio 2020, dato che il tempo burocratico di espletamento di tali procedure è sicuramente più lungo

4 – l’esigenza di ristrutturazione del reparto sia per quanto riguarda le strutture edilizie che il completamento delle strumentazioni

5 – la mancanza di operatori OSS di cui si chiede un veloce bando di concorso.

L’impegno dell’amministrazione.

Il sindaco avv. Manlio Torquato ha preso in carico le richieste e insieme al suo presidente della commissione sanità , dott. Vincenzo Stile, si propone di incontrare al più presto il Direttore Generale dell’ASL Salerno per far si che si dia seguito ad esse, con gli interventi richiesti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i tempi burocratici dovuti. Tutto questo nell’ottica dell’amministrazione che da sempre si batte per mantenere alto il livello di qualificazione del proprio Ospedale e affinché non venga meno lo spirito di collaborazione, concordia e stima che ha sempre contraddistinto i rapporti tra amministrazione del Comune di Nocera Inferiore e la Dirigenza dell’ASL Salerno.