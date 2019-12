Pagani. Asilo nido, la posizione di Barile e Cesarano

Asilo nido, i consiglieri comunali della lista Viviamo Pagani, Claudio Barile e Gaetano Cesarano dicono la loro e lanciano proposte.

“In qualità di consiglieri comunali abbiamo avuto più volte opportunità di esporre il nostro pensiero in merito alla questione dell’asilo nido in via Mangioni e dell’utilizzo dei fondi Miur – oltre che di una parte di Fondi comunali per la realizzazione dello stesso. In tutte le occasioni abbiamo sollecitato l’amministrazione affinché procedesse celermente alla risoluzione delle problematiche sorte anche a seguito della individuazione dei locali che avrebbero dovuto ospitare l’asilo nido comunale – spiegano Barile e Cesarano-. Senza entrare nel merito delle stesse, ciò che più ci interessa è che i fondi ministeri non vadano persi visto che ci si ostina a voler realizzare la scuola proprio lì.

Non siamo contro la realizzazione dell’asilo, se lo stesso rappresenta – stando a quanto avrebbero detto le figure competenti preposte – un’esigenza della collettività. Non vogliamo però che si arrivi a fine anno e che – non essendo iniziato l’iter per la sua realizzazione – i 100mila euro dei fondi ministeriali a disposizione del comune vadano persi. Sarebbe un vero peccato.

Non diciamo di non realizzare l’asilo, ma chiediamo di rivedere la posizione sui locali di via Mangioni che ad oggi sono al centro di un acceso scontro tra Comune, Commissario Liquidatore del consorzio ortofrutticolo e Regione Campania. E come sempre, dove c’è fuoco, a scottarsi sono sempre i cittadini.

Noi riteniamo che, sperando ci sia ancora la possibilità e non si sia perso troppo tempo, sia giusto prendere in considerazione altri locali.

Proponiamo all’amministrazione di valutare, previo parere dell’ufficio tecnico, ad esempio, la struttura di via Criscuolo, in passato e fino a poco tempo fa già plesso scolastico.

Di proprietà comunale, servita dal vicino parcheggio, centralissima e funzionale alle esigenze della collettività, potrebbe essere la giusta scelta per realizzare l’asilo e per non perdere i finanziamenti.

Rivedere le proprie posizioni non sempre è sintomo di debolezza, ma molto spesso è esempio di saggezza se esse vanno a favore dei cittadini.

Collaborativi e propositivi come ci piace essere, ci auspichiamo che l’amministrazione valuti, in tempi celeri, la nostra proposta”.