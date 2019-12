Pagani. Mega statua di Sant’Alfonso. Comitato contro il Vescovo

Il vescovo Giuseppe Giudice abiura la mega statura di Sant’Alfonso e usa toni duri contro chi la promuove. Oggi dalle pagine del quotidiano “Il Mattino” la replica: “Vergognarci di cosa? Adesso basta! Denunciamo il vescovo”.





Il comitato contro il Vescovo Giudice.

Così il comitato “Alfonso sarà contento” dopo le parole del vescovo Giuseppe Giudice sul progetto. La guida della diocesi Nocera-Sarno, la massima autorità ecclesiastica sul territorio, ha affermato che l’idea di realizzare una mega statua di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, più alta addirittura del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, sarebbe “una vergogna”. Commento duro a cui monsignore Giuseppe Giudice aggiungeva anche di non voler correre “dietro agli psicopatici”, bocciando categoricamente pure il progetto di realizzare una piccola chiesa nei pressi dell’ipotetica mega statua dedicato all’avvocato e patrono di Pagani.





















Inutili diplomazie.

“Abbiamo cercato disperatamente di creare una simbiosi tra l’area laica e quella clericale per costruire insieme l’opera destinata alla nostra terra, Pagani. Il nostro fine è di valorizzare il territorio dal punto di vista economico, storico, turistico e religioso – si legge nella nota stampa diffusa ieri dal comitato Alfonso – Arrivati spiacevolmente a questo punto, il vescovo sarà denunciato quanto prima al tribunale di Nocera Inferiore. Richiederemo un risarcimento per il danno causato alla nostra associazione, e principalmente alla nostra immagine sia sociale sia pubblica, poiché alcuni associati sono anche assessori e consiglieri del comune di Pagani. Oltre a ciò, attendiamo anche pubbliche scuse. Adesso basta! C’è un limite a tutto”.

La chiesa spedita in Tribunale.

Il comitato che vuole realizzare la ciclopica statua di circa 43 metri in onore del dottore della Chiesa e un nuovo luogo di culto, oltre che d’interesse economico e turistico, ha deciso di contrastare la massima autorità religiosa presente sul territorio portandola in tribunale. Ci potrebbero essere gravi ripercussioni di natura legale e morale, non sarebbe esclusa anche la scomunica per gli «eretici» del comitato. Oggi la Chiesa però sembra avere perso quel peso reverenziale. La venerata statua sorgerebbe sul colle San Pantaleone. Il blocco vescovile potrebbe costare caro e aprire una grande e irreparabile frattura tra la società civile, ancorata sulle tradizioni e la Chiesa conservatrice ma in chiaro affanno da tempo.