Pagani. Slitta il consiglio comunale. Allarme dei revisori sul dissesto

Pagani. Slitta il consiglio comunale. Dopo la prima convocazione per stamattina alle ore 9,00, 24 ore dopo, il Consiglio Comunale viene posticipato alle ore 17,00 di oggi pomeriggio. All’ordine del giorno viene aggiunto un nuovo punto corredato da una delibera di 84 pagine che contiene un parere sfavorevole dei revisori dei Conti.





















Il collegio dei revisori dei conti ha manifestato chiare perplessità sull’indebitamento dell’ente.

Nel verbale numero 73 dello scorso 23 dicembre il Collegio si è espresso in maniera negativa sulla proposta di deliberazione consiliare numero 117, quella di ratifica della dichiarazione di dissesto votata dal consiglio comunale lo scorso 9 settembre. “Il Collegio non ha ancora ricevuto tutta la documentazione più volte richiesta e se il comune di Pagani è in dissesto, dal momento della deliberazione si applicano le cautele previste dal Tuel, e tra queste certamente quella di non aggravare lo stato di dissesto” è riportato nel verbale del collegio dei revisori dei conti.

“Vi è un’inerzia totale o parziale dei responsabili di settore, per cui è evidente che la giunta non si limita ad assumere gli atti d’indirizzo cui è deputata ma svolge attività di gestione attiva. In altri termini, qualora esista la possibilità di maggiori entrate e minori spese, queste devono necessariamente essere destinate alla riduzione dello squilibrio di bilancio, a più riprese confermato e incrementato”. Per il collegio dei revisori dei conti, come riporta “Il Mattino”, l’amministrazione piuttosto di ridurre il passivo delle casse comunali, continuerebbe ad aumentarlo.









La mano della politica.

“Singolare è soprattutto che le richieste di variazione non promanino dai singoli uffici responsabili, ma viceversa sono indicate direttamente dall’organo politico – continuano i revisori dei conti di Palazzo San Carlo – In altri termini, non possono essere incrementati i debiti e pertanto anche non destinare risparmi di spesa o maggiori entrate al risanamento costituisce un peggioramento dello squilibrio dichiarato. Per questi motivi il Collegio dei Revisori, esaminata la proposta di variazioni al bilancio 2019, esprime parere negativo”. Una vicenda questa che potrebbe essere maggiormente chiara tra poche ore, se si raggiunge il numero legale per dare vita al consiglio comunale.