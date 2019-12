Pagani. Spari al Mercato ortofrutticolo, il sindaco scrive al Prefetto

Spari al Mercato ortofrutticolo, il sindaco facente funzioni Anna Rosa Sessa scrive al Prefetto.

Di seguito il testo della lettera.

“Alla c.a. Sua Eccellenza Prefetto di Salerno

Dott. Francesco Russo

E p.c. Comandante Carabinieri Pagani

Ten. Simone Cannetelli

Illustrissimo Prefetto,

siamo alquanto preoccupati per l’episodio verificatosi, nella mattinata di ieri, all’interno del Mercato Ortofrutticolo Pagani- Nocera. Da quanto appreso da notizie di stampa, una macchina in sosta, di proprietà di un dipendente di un’azienda interna, è stata raggiunta da numerosi colpi di arma da fuoco, creando panico e disagi tra operatori e clienti.

Purtroppo il Mercato Ortofrutticolo non è nuovo ad episodi di cronaca che si sono verificati nei mesi scorsi, nonostante sia uno snodo commerciale importante e cruciale per l’intero Agro Nocerino Sarnese e per l’intera Provincia di Salerno.

Proprio per questo, per la tutela di un ente economico e produttivo per il nostro territorio nonché degli operatori e degli utenti che utilizzano la struttura, chiediamo un Vs autorevole intervento affinché si aumentino i controlli interni ed esterni alla struttura”.