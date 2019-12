Roccapiemonte. Incendio Multitask, “valori di tossicità nella norma”

I tecnici dell’Arpac (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Regione Campania), da qualche minuto hanno comunicato al Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano che, a seguito dell’incendio divampato sabato scorso al deposito della Multitask Service di via Piedirocca, i valori di tossicità in atmosfera (diossina, furani, idrocarburi policiclici aromatici ed altri elementi chimici) sono tutti risultati entro i limiti previsti dalla legge.

L’Arpac ha avvisato il Sindaco Pagano che, l’attività di campionamento delle emissioni in atmosfera, proseguirà anche nei prossimi giorni. Inoltre, l’Arpac ha chiesto con urgenza che si provveda alla rimozione dei rifiuti combusti e delle acque utilizzate dai Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme, così come già previsto dall’ordinanza sindacale emessa nelle ore immediatamente successive all’incendio, con la quale si impone ai proprietari il ripristino dei luoghi.

“Tiriamo un sospiro di sollievo dopo aver ricevuto i dati dell’Arpac, perché la salute dei cittadini era l’aspetto più importante legato a questa vicenda. Accertato che i valori di tossicità sono stati nei limiti, nonostante il fumo e la puzza abbiano invaso per molte ore la nostra cittadina, abbiamo ottenuto dall’Arpac che ulteriori rilievi saranno effettuati nei prossimi giorni, così da verificare che l’aria respirata non sia inquinata oltre quanto consentito dalle norme”, ha

dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.