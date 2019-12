Scafati. Abusi a casa Aliberti, il gip conferma i sigilli.

Abusi edilizi, confermati qua­si tutti i sigilli a casa Aliberti-Paolino. L’ex sindaco è ufficialmente indagato per abusi edilizi. “Opere edili in assenza di titolo autorizzativo in quanto in difformità rispetto al permesso in sanatoria del 2009 e del 2014 in atti, segnatamente di un locale uso deposito seminterrato di circa 29 mq nonchè di un ampliamento della terrazza di circa 40 mq in luogo dei previsti 2 giardini pensili” scrive il giudice, Luigi Levita. Restituito ad Aliberti il vano cucina al primo piano. A seguito dei controlli e delle contestazioni sugli ampliamenti e i cambi di destinazione d’uso, gli uffici tributari del Comune di Scafati hanno avviato degli accertamenti relativi la regolarità e conformità dei pagamenti Tarsu da parte di Aliberti. I sigilli a casa Aliberti erano stati apposti dalla Polizia Municipale guidata da Giovanni Forgione, a seguito di un esposto, lo scorso 9 dicembre.