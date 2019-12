Scafati. Bilancio di Natale: tre risse e due feriti. L’anatema del parroco De Riggi

“Scafati è come la mamma, va amata sempre, anche quando è vecchia o ammalata”. Don Giovanni De Riggi, parroco della chiesa Patronale di Santa Maria Delle Vergini lancia un forte monito alla città, durante l’omelia del Santo Natale. “Penso e ringrazio i tanti, che nonostante le difficoltà, scelgono di restare a Scafati, rimboccandosi le maniche e andare avanti, a differenza di chi sceglie di andare via”. Le sue non sono parole di condanna, ma è un invito ad essere più ottimisti e propositivi, del resto, sono anni che la città vive momenti di aggregazione e socialità proprio grazie al forte impegno profuso dalle parrocchie e dalle associazioni. Senza questo impegno la città non avrebbe avuto una rassegna natalizia. Così questa sera e fino al 29 torna in piazza Vittorio Veneto il tradizionale presepe vivente, organizzato dalla comunità parrocchiale di Santa Maria Delle Vergini. Giunto alla sua decima edizione, la rappresentazione della Natività è oramai diventata un classico della rassegna festiva scafatese. Alla prima edizione è invece il presepe vivente organizzato presso la Fonte Salutare dalla comunità della Madonna dei Bagni, in scena nei giorni 26 e 29 dicembre e l’1-5-6 gennaio 2020. Tra luci spente in ampie aree della città (non luci natalizie ma la pubblica illuminazione), gli esercenti scafatesi in autonomia hanno provato a tenere viva la movida.

RISSA CON FERITI IN VIA POGGIOMARINO

Pochi affari per i commercianti, è andata meglio ai numerosi bar che come da consuetudine hanno offerto musica dal vivo e alcol a volontà. Un binomio che ha comportato, inevitabilmente, il totale caos alla viabilità cittadina oltre che allo scoppio di diverse risse controllate dai carabinieri della locale tenenza guidata dal tenente Gennaro Vitolo. I militari sono stati costretti ad intervenire in più occasioni nel pieno centro cittadino, su tutti presso un noto bar sul corso Nazionale per una rissa tra comitive di ragazzi (sedata dalla security privata del locale) e al centro Plaza San Pietro In quest’ultima area la centrale piazza Madre Teresa di Calcutta è stata lasciata letteralmente sommersa da centinaia di bottiglie di spumante vuote e bicchieri di plastica. Le foto hanno presto il giro del web suscitando l’indignazione degli internauti scafatesi. Sono finiti invece all’ospedale di Sarno tre uomini, protagonisti di una rissa scatenata nei pressi del distributore “Pegaso” al confine con Boscoreale-Poggiomarino, la mattina del 24 dicembre. Motivo della lite un’auto parcheggiata male, una Fiat Punto di A.I. 55enne residente a Pagani. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto ostacolava il passaggio di un autocarro con dentro due uomini del posto: A.M. 59 anni e R.M. di 35, padre e figlio. Nascerà un alterco, fino a quando l’autocarro, dovendo proseguire per via Poggiomarino, danneggiava il parafanghi posteriore dell’auto, proseguendo la sua corsa. L’uomo all’interno inseguirà l’autocarro raggiungendolo nei pressi del distributore, e impugnando una roncola, sfonderà il vetro della portiera destra dell’autocarro. Padre e figlio scendono dal mezzo e daranno vita ad una colluttazione. Nella rissa rimarranno feriti, fortunatamente in maniera non grave, il 55enne paganese e il 35 scafatese, entrambi accompagnati per le cure del caso dal 118 presso l’ospedale di Sarno. A sedare la lite e prestare i primi soccorsi una pattuglia della Polizia Municipale agli ordini del comandante Giovanni Forgione, i quali, dopo aver riportato la calma, lasceranno i tre protagonisti nelle mani dei carabinieri per i dovuti approfondimenti.

Adriano Falanga