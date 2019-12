Scafati – Corbara. Spettro commissariamento per il Piano di Zona S01-02

La forte frizione in atto tra il Comune di Scafati, capofila dell’organismo impegnato nelle politiche sociali e il Comune di Corbara sta portando allo stallo lo strumento di concertazione.

Spettro commissariamento per il Piano di Zona sub ambito 01-02. Lungaggini e liti stanno mettendo in discussione l’ambito nato dallo spacchettamento dell’ex Piano di Zona S1.





Frizioni tra Corbara e Scafati.

La forte frizione in atto tra il Comune di Scafati, capofila dell’organismo impegnato nelle politiche sociali e il Comune di Corbara sta portando allo stallo lo strumento di concertazione. Corbara ne chiede il commissariamento. Pugno duro di Scafati che omette l’approvazione, all’ordine del giorno del consiglio comunale in programma lunedì 30 dicembre, dello statuto della nuova società consortile per superare l’attuale piano di zona S01-02 con i comuni di Angri, Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino.









Si punta alla proroga.

Scafati dunque tenta la proroga dell’attuale convenzione fino a maggio ma da Corbara non arrivano segnali distensivi e il sindaco Pietro Pentangelo non ci sta.