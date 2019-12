Scafati. La Giunta premia le associazioni: “Lavorano per il bene comune”.

Onore al merito alle decine di associazioni scafatesi da parte dell’amministrazione comunale. E’ grazie a loro che in assenza di politica eletta (a dire il vero anche oggi, in assenza di soldi) la città ha potuto contare su momenti di aggregazione sociale, culturale, politica e ambientale. In occasione degli auguri natalizi, su proposta dell’assessore alle politiche sociali Raffaele Sicignano la giunta Salvati ha incontrato le diverse realtà associative scafatesi, consegnando loro una targa al merito per la loro opera sociale. “Ho avuto davvero piacere di condividere l’iniziativa promossa dalla mia giunta. E’ un attestato di stima e rispetto, nonché gratitudine, verso chi lavora per il bene comune senza interesse alcuno, che non sia il miglioramento della propria comunità” le parole del sindaco. Ogni assessore, nell’ambito delle proprie competenze, ha invitato le associazioni, quelle più presenti sul territorio e le più legate alle tematiche sociali. Per la loro professionalità sono state premiate le associazioni: Il Bambinello, Regala un Sorrio, Agone’, Il Canguro, Centro Sociale Raggio di Sole, Prendiamoci per manp, Croce Rossa di Scafati, Misericordia di Scafati, Apeiron, Insieme a piazza San Giovanni. Dall’assessorato alla Scuola Antonella Sicignano ha consegnato targhe a: Corale Harmony friends ist. Scolastico Samuele Falco, orchestra dell’istituto comprensivo Tommaso Anardi, istituto scolastico Ferdinando 2 di Borbone, che ha collaborato con la Samuele Falco per il coro e altre iniziative. Anna De Cola, assessore allo sport, ha consegnato targhe al merito a: Tufano basket asd, Apd atletica Scafati, Pro loco Scafati basket, Scafati basket 1969. Ambiente e sensibilizzazione sociale sono le targhe che la consigliera delegata Daniela Ugliano ha consegnato a: Laboratorio Vitrare, Scafati Arancione, comitato traversa Massimo Troisi. Dal vicensindaco e assessore allo spettacolo Peppino Fattoruso targhe a: Compagnia teatrale “ma chi c’o ffa fa”, La Rondinella, Associazione Diapason. Le targhe sono state autofinanziate dagli stessi assessori. “Crediamo che bisogna ricostruire il senso di comunità e per farlo bisogna coinvolgere tutti – le parole di Raffaele Sicignano – le realtà non gratificate dal riconoscimento non devono assolutamente sentirsi escluse né poco considerate, anzi che sia da sprono per una maggiore collaborazione tra associazioni, amministrazione, scuole, comitati, parrocchie”.

Adriano Falanga