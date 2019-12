Scafati. Salvati alla prova del bilancio. Si pensa al rimpasto di Giunta

Bilancio di previsione, rimodulazione della Giunta, riorganizzazione Acse e macchina comunale. Sono questi i temi di fine anno nell’agenda del sindaco Cristoforo Salvati. Il bilancio deve essere approvato entro il 31 dicembre, ma tutto sembra spingere verso una proroga perché la sua approvazione è legata anche agli altri temi. Su tutti la rimodulazione dell’esecutivo chiesto dalla Lega, da mesi in rottura con il vicesindaco e assessore alla Manutenzione, Peppino Fattoruso. Un cambio nella giunta è stato chiesto anche da Arcangelo Sicignano e Nicola Cascone di Salvati Sindaco, che con la Lega hanno costituito il gruppo di lavoro “Scafati Al Centro”. I leghisti Serena Porpora e Giovanni Bottone hanno sfiduciato da un paio di mesi in Consiglio Comunale, il loro assessore di riferimento, nonché primo eletto, Fattoruso. Dall’altro lato Sicignano e Cascone hanno rinnegato l’assessore Maria Pisani come diretta espressione della loro lista, anche se candidata non eletta. Secondo i quattro, sia Fattoruso che Pisani sono esterni ai loro gruppi e di conseguenza, al primo cittadino avrebbero chiarito di non poter votare il bilancio senza riferimenti in giunta con cui poter discutere. In questi giorni pre festivi ogni singola lista delle cinque componenti la coalizione di maggioranza, sta discutendo al loro interno il da farsi e la posizione da tenere, per poi rappresentarla al sindaco durante le prossime “cabine di regia”. Nulla è ancora definito, certo è che l’ennesimo gioco forza dei quattro consiglieri di “Scafati al Centro” non piace agli alleati, che dietro ci vedono il sapore del ricatto politico.

Non solo, è opinione diffusa che una rimodulazione della giunta debba rispettare gli equilibri prefissati, vale a dire, va bene la sostituzione degli assessori, se frutto di un accordo condiviso in maggioranza, ma vietato rimodulare le deleghe. Considerato che Salvati Sindaco al primo cittadino intende proporre un nome maschile, noto commercialista già revisore dei conti di Palazzo Mayer, l’eventuale sostituzione di Fattoruso costringerebbe la Lega a indicare il nome di una donna. E in questo caso, potrebbe trattarsi di Laura Semplice, prima non eletta ed ex coordinatrice di Forza Italia. Sono solo ipotesi, perché la matassa da sciogliere è molto più complicata di quanto possa sembrare. Non è detto ad esempio che gli alleati decidano di lasciare ai leghisti la poltrona di vicesindaco, in quanto frutto di un accordo pre elettorale tra i due partiti della coalizione, Fdi e Lega, mai concordata con le altre liste civiche, tra cui Identità Scafatese, dalle urne la più votata dopo Fdi. Sostituire però Fattoruso significa, di fatto, mandarlo a casa. Una circostanza che non piace alla maggioranza e neanche allo stesso sindaco, perché è stato il candidato leghista più votato, contribuendo di fatto a far scattare il quorum per la sua lista. Di contro i suoi ex compagni rivendicano la “proprietà” della lista, e insistono a chiedere prima la rimodulazione, poi il bilancio. Le consultazioni proseguiranno nei prossimi giorni, ma gli alleati a Salvati lo hanno già fatto presente: la nuova giunta uscirà dalla concertazione in maggioranza, perché gli accordi elettorali sono oramai superati. Si discute anche del futuro dell’Acse, da un lato c’è chi spinge per la modifica dello Statuto per reintrodurre il cda di nomina politica, dall’altro c’è chi, come Identità Scafatese, vorrebbe non cambiare gli assetti della partecipata scafatese, lasciandola nella mani di Daniele Meriani, amministratore unico voluto dalla commissione straordinaria e confermato da Salvati. Ha già avuto una proroga fino a maggio il comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione. Da decidere le nuove posizioni organizzative, anche in virtù delle dimissioni di Erika Izzo dalla guida dei Lavori Pubblici.

Adriano Falanga

ESPOSITO, portavoce provinciale Lega: “deciderò dopo aver sentito tutti”

La rottura tra vicesindaco e partito arriva anche sul tavolo del neo coordinatore provinciale della Lega, Nicholas Esposito. Quest’ultimo succede allo scafatese Mariano Falcone, tra i fondatori del movimento leghista salernitano, anche se negli ultimi tempi il suo operato stava alimentando fratture nel partito. “Non spetta a me giudicarlo, sicuramente c’è una comunità a Salerno e tantissimo potenziale, e questo lo vediamo anche dai risultati elettorali, dove la Lega esce più forte sul territorio. E’ da qui che bisogna ripartire per ricostruire la comunità che in questo periodo si era un attimo smarrita” dice Esposito. C’è chi ipotizza una futura candidatura di Falcone alle prossime regionali. “Ad oggi a Salerno nessuno è candidato alle regionali, sarà individuato in base alle valutazioni fatte sulla base dell’attaccamento al partito, alla militanza e meritocrazia”, chiarisce il neo portavoce. Scafati è terzo comune della provincia di Salerno. Qui la Lega è al governo con due consiglieri comunali e un vicesindaco. Fin da subito però i rapporti con Peppino Fattoruso si sono incrinati e ogni dialogo con il gruppo consiliare e il partito cittadino è del tutto assente. Il commissario cittadino Enzo Porpora con i due consiglieri ha ufficialmente sfiduciato Fattoruso, chiedendo una rimodulazione della Giunta. Lei avalla questa decisione? “ “Venerdi scorso ho ascoltato gli amministratori, che sono persone serie. Ho valutato e recepito le loro istanze. Ascolterò anche Fattoruso, perché è uno degli eletti della Lega, dopodiché prenderemo le decisioni opportune”. Confermerà l’attuale direttivo cittadino, guidato da Porpora? “L’organigramma per ora non è ancora definito, nelle prossime settimane lo farò completo per tutti i comuni salernitani”. Esposito ufficialmente non si sbottona, ha il compito delicato di tenere unito il partito e in prospettiva elezioni regionali, bisogna avere anche saldi i legami con gli alleati. E a Scafati la Lega è al governo con Fdi.

AF