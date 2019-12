Si ferma per un guasto il convoglio della Circumvesuviana

Circumvesuviana. Si ferma per un guasto il convoglio. Passeggeri appiedati. “Il treno 1061, partito da Napoli alle ore 6.09 e diretto a Sorrento, dopo essere ripartito dalla Stazione di Pioppaino alle ore 7.00 circa, ha manifestato un’anomalia all’impianto frenante che ha causato il blocco del convoglio con conseguente interruzione della circolazione tra Pioppaino e Castellammare”. Così scrive l’ufficio stampa della Eav, il gestore della rete.





















L’inconveniente.

La nota ufficiale continua entrando nei particolari. “Il personale del treno (macchinista e capotreno) ha subito avvisato i viaggiatori dell’inconveniente e poi ha tentato di risolvere il guasto sia attraverso manovra da banco che scendendo anche dal convoglio per verificare eventuali problemi agli impianti posti sottocassa. Purtroppo tali operazioni non hanno consentito il ripristino del funzionamento del materiale rotabile. Il capotreno ha quindi chiamato la centrale operativa mettendosi in contatto con i tecnici al fine di avere supporto per la risoluzione del problema. Anche tali tentativi non hanno avuto buon esito e, pertanto, è stato disposto l’invio di un materiale di soccorso da Napoli che è giunto sul posto alle 9.00 circa. Il capotreno, sentito telefonicamente, ha dichiarato che durante l’apertura della porta di servizio, effettuata per consentire l’uscita del macchinista per la verifica degli impianti sottocassa, alcuni ragazzi presenti sul convoglio sono scesi volontariamente dal treno eludendo il controllo del capotreno e contravvenendo alle indicazioni dello stesso che aveva raccomandato ai viaggiatori di restare sul convoglio.









Abbandono del convoglio.

In fine la nota si chiude illustrando le manovre di abbandono del convoglio: “Successivamente il Capotreno, come previsto dalle procedure aziendali, in attesa del treno di soccorso, ha disposto la discesa dei viaggiatori in sicurezza con l’uso delle scalette in dotazione al convoglio. I viaggiatori sono stati indirizzati verso le stazioni più vicine Pioppaino e Via Nocera). Ultimate le operazioni per liberare la tratta ferroviaria interrotta la circolazione è ripersa dalle 10.25”.

