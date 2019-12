Tentano un furto all’interno di un esercizio commerciale, arrestati

Gli agenti della Polizia di Stato della “Sezione contrasto alla criminalità diffusa e straniera” della Squadra Mobile della Questura di Salerno hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini, pluripregiudicati, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso.

In seguito ad una segnalazione di furto in atto, gli agenti della Squadra Mobile intervenivano prontamente, insieme a personale delle Volanti, bloccando alle spalle di un noto esercizio commerciale della zona periferica della città due uomini, che intanto erano saliti a bordo di una autovettura, con entrambe le targhe alterate e rese illeggibili, in particolare quella posteriore risultava imbrattata con degli schizzi di fango, per sfuggire alla cattura.

Successivamente i poliziotti hanno constatato che la finestra del bar posta sul retro era stata divelta, verosimilmente per agevolare l’accesso.

Durante la perquisizione all’interno dell’autovettura utilizzata sono stati rinvenuti numerosi arnesi atti allo scasso, nonché una grossa corda, servita probabilmente per scardinare la grata in ferro posta a protezione della finestra. Dopo le formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, i due sono stati condotti agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.