VIDEO – Corbara. Blocco Strada Provinciale. Le accuse di Pentangelo

Tavolo in Prefettura ma il divieto resta. Il sindaco di Corbara Pentangelo in conferenza stampa da sfogo all’amarezza per essere stato “istituzionalmente” lasciato solo dopo il moto franoso della SP2

Corbara. Blocco Strada Provinciale Chiunzi. Le accuse di Pentangelo





















In Prefettura.

Tavolo in Prefettura ma il divieto resta. Il sindaco di Corbara Pentangelo in conferenza stampa da sfogo all’amarezza per essere stato “istituzionalmente” lasciato solo dopo il moto franoso della SP2 che ha interessato una parte di strada a circa 500 metri dal centro cittadino, evento causato in seguito al maltempo e le fitte piogge dello scorso 2 novembre.









Critiche a Michele Strianese.

Non lesina critiche soprattutto all’assenteismo del presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, ma anche dei sindaci interessati dal blocco dei mezzi pesanti, che si stanno ulteriormente ripercuotendo sul traffico da e verso la Costa D’Amalfi interessata da altri eventi franosi.