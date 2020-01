Drammatico incidente a Pagani

Spaventoso incidente nella notte a Pagani. Un’auto è finita contro un muretto. Il conducente, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo dell’auto in una curva in località “Torretta” finendo contro un muretto. Pietre e detriti sono finiti sulla strada sottostante, la “Variante“. Per fortuna nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Il conducente dell’auto, invece, è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Nocera Inferiore.

Foto da Facebook

“Messa in sicurezza l’intera area dove, questa notte, si è verificato uno spaventoso incidente, fortunamente senza gravi conseguenze. Grazie per gli interventi tempestivi ai Carabinieri, alla Polizia Locale e alla Protezione Civile “Papà Charlie”. Grazie ai dipendenti di Aspa e Pagani Servizi che, sotto la supervisione del direttore tecnico e dell’amministratore unico, hanno provveduto, in poche ore, alla messa in sicurezza e alla pulizia dell’area. Grazie ai consiglieri e agli assessori comunali che sono stati sul posto. La Variante è tornata ad essere percorribile”, ha scritto questa mattina Annarosa Sessa, facente funzioni sindaco di Pagani.