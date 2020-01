Tra Angri e Scafati escalation criminalità. Tra truffe, furti e scippi

Agro criminale, falle nella sicurezza cittadina. Finisce nelle maglie di un finto corriere che gli estorce quasi 10mila euro. Vittima della truffa sarebbe stata per ben tre volte in poche ore un’anziana: il finto corriere riesce a raggirare la donna di Angri che gli consegna, in più tranche, la somma di 10mila euro. La donna sarebbe caduta nel raggiro, credendo che il nipote avesse bisogno di aiuto.





















Troppo tardi.

Non avendo con tutta la disponibilità liquida, si sarebbe organizzata per pagare il corriere che credeva mandato dal nipote. La donna si sarebbe accorta tardivamente della truffa messa in atto a suo danno. I familiari hanno fatto denuncia alla locale stazione dei Carabinieri come riporta “La Città”. E’ caccia al finto corriere.









Scafati criminale.

A Scafati invece nella giornata di ieri si è registrato uno scippo all’uscita dalla santa messa domenicale a poche decine di metri dalla chiesa Santa Maria delle Grazie, in via Domenico Catalano. Lo scippatore ha strappato la borsa alla vittima e con un complice si è dileguato a bordo di non meglio identificato veicolo. Il fatto è stato denunciato presso la Tenenza dei Carabinieri di Scafati. La settimana scorsa una nota gioielleria di corso Nazionale è stata vittima di un tentativo di furto. Due settimane fa è stata rapinata una tabaccheria.