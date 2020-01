Angri. Ufficio Casa fermo, assegnazioni alloggi IACP a rischio

L’ufficio casa funziona ad alternanza. Manca il personale dopo i recenti pensionamenti l’ufficio addetto alle pratiche per l’assegnazione dei 26 alloggi IACP è completamente paralizzato. Sulla scrivania resta ancora la procedura per sbloccare parzialmente la graduatoria e arrivare a una celere soluzione dei 26 alloggi di edilizia popolare realizzati lo scorso decennio a Fondo Messina. Lo scorso anno il commissario prefettizio Alessandro Valeri ha dato disposizione all’Ufficio Casa dell’ente di accelerare l’iter, una corsa contro il tempo poiché la graduatoria sarebbe in fase di decadenza.





















Ordinanze di sgombero.

Accanto alla delicata questione delle assegnazioni c’è quella relativa agli aventi diritto e agli occupanti di gran parte degli alloggi collocati in Via Monte Taccaro. Ci sarebbero anche delle ordinanze di sgombero coattivo da eseguire e ridare gli alloggi all’Iacp Salerno. Provvedimenti questi che fanno riemergere la delicata situazione legata agli alloggi in località Fondo Messina. Alloggi che già in passato, nel 2017, furono oggetto di occupazione abusiva, richiedendo perfino l’intervento delle forze dell’ordine e della magistratura che emise provvedimenti nei confronti di quanti occuparono, senza alcuna autorizzazione le abitazioni da anni in attesa di essere assegnate. La gestione commissariale Valeri ha tentato nei limiti delle disposizioni del personale di assegnare, entro la fine dello scorso anno, i 26 appartamenti che attendono di essere occupati dagli aventi diritto. Gli alloggi posti sotto sequestro, qualche anno fa, sono stati anche oggetto di atti vandalici, violazione dei sigilli e razzia per un danno complessivo stimato approssimativamente, per decine di miglia di euro. Danni che certamente graveranno sulle casse dell’ente. Una situazione spinosa quella delle assegnazioni che potrebbe essere la prima vera insidia per la nuova amministrazione comunale e che vede coinvolti circa 315 cittadini, sulle 600 domande prodotte, che hanno diritto a essere valutati in graduatoria, dopo avere inoltrato la domanda di partecipazione al bando pubblicato nel 2014. L’ufficio casa dovrà valutare, mediante una graduatoria pubblica, i requisiti fondamentali per l’assegnazione. Una prima graduatoria, ritenuta definitiva, è stata pubblicata nel 2018 dalla Commissione provinciale a seguito della quale, però, sono stati prodotti cinque ricorsi alla sezione salernitana del Tar Campania.





I ricorsi hanno rallentato la procedura.

Ricorsi che hanno bloccato l’assegnazione di parte degli alloggi e oggetto di valutazione del settore Patrimonio e dell’Avvocatura civica, con che li ha accolti e proceduto in autotutela alla rettifica del bando. La Commissione provinciale, in opposizione a quanto deciso dal comune, si è invece costituita in giudizio, obbligando l’ente alla costituzione di parte. Contestualmente sono furono fatti gli accertamenti da parte della Guardia di Finanza per verificare le singole dichiarazioni dei concorrenti relativi al 2012 e il mantenimento di un reddito basso per gli anni successivi, determinando il perdurare dei requisiti richiesti. Contemporaneamente l’ufficio tecnico effettuava i sopralluoghi degli immobili per i quali fu dichiarato uno stato di effettiva fatiscenza.

L’avvocatura comunale comunicò allo Iacp di non voler più proseguire nei giudizi considerato un alto livello di soccombenza, sia per le esclusioni fatte che per gli esiti prodotti dagli accertamenti. Decisione presa soprattutto per evitare ulteriori costi per il comune e lungaggini a carico dei beneficiari degli alloggi. Decisioni che trovarono condivise anche dalla Commissione provinciale. Una delibera dell’11 aprile scorso ha ratificato l’operato dell’Avvocatura e dell’ufficio Patrimonio dando il via libera all’iter per le assegnazioni, con la predisposizione della graduatoria finalizzata all’assegnazione definitiva degli alloggi. Assegnazione bloccata dal precario funzionamento dell’Ufficio Casa.

Luciano Verdoliva