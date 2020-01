Asl Salerno e Ordine Avvocati insieme per la prevenzione. Screening gratuiti in piazza

L’Asl Salerno, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Salerno, ha organizzato una giornata dedicata alla prevenzione attraverso l’effettuazione di screening gratuiti che si terrà

venerdì 24 gennaio prossimo, negli spazi del Largo Unione delle Camere Penali, sito nei pressi del Palazzo di Giustizia.

Qui, dalle 09.00 alle 14.00, stazionerà una postazione mobile a bordo della quale saranno erogate gratuitamente prestazioni per lo screening dermatologico, diabetologico e cardiologico, nonché per lo screening oncologico dei soggetti in target per la prevenzione dei tumori alla cervice

uterina, al seno e al colon retto.