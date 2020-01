Cava de’ Tirreni: 6 giovani denunciati per rissa aggravata

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni – Squadra Volante, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà per rissa aggravata a carico di sei giovani, di cui tre originari dell’agro nocerino-sarnese e tre di Gragnano, tutti di età compresa fra i 20 ed i 25 anni, i quali, per futili motivi, si sono resi responsabili di una colluttazione, con violenze reciproche.

Gli stessi, in due gruppi contrapposti, hanno iniziato le violenze fisiche all’interno di un noto ristorante, con musica live, in centro città, utilizzando anche alcune transenne poste in strada dopo che gli addetti alla sicurezza erano riusciti a spostarli fuori per interrompere le violenze e contemporaneamente porre in sicurezza il restante pubblico presente.

Gli agenti della volante presente sul territorio sono riusciti a fermare ed identificare i due gruppi contrapposti, ognuno composto da tre persone, anche con l’ausilio dei Carabinieri della locale Tenenza intervenuti a supporto, denunciandoli all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa aggravata.

Due giovani sono rimasti feriti lievemente e sono stati medicati sul posto da personale sanitario del 118.