I farmacisti al fianco dei malati di tumore

Federfarma Salerno ha organizzato dei corsi di formazione per i propri iscritti sul tema “Oncologia per farmacisti”. Il primo appuntamento è per sabato 25 gennaio 2020. Gli argomenti trattati consentiranno al farmacista di fornire indicazioni al cittadino in quanto fondamentale punto di snodo per la gestione del paziente nella cooperazione tra ospedale e territorio.

Il piano di formazione è stato strutturato in maniera tale che i farmacisti, acquisendo maggiori conoscenze scientifiche e normative nell’ambito oncologico, per quanto di competenza, possano essere riferimento, sul territorio, per il paziente nel percorso terapeutico.

Il responsabile scientifico del corso è il dottore Alfonso Maria D’Arco, Primario Emerito del Unità Operativa di Oncoematologia del Polo Oncologico di Pagani. “Ho accettato con entusiasmo l’invito di Federfarma Salerno – ha sottolineato D’Arco – perché ritengo che il farmacista sia il più immediato riferimento per il malato oncologico. Alcune volte il paziente si trova da solo anche per questioni banali di vita quotidiana e può trovare nel farmacista un professionista a cui chiedere informazioni, ad esempio, sugli effetti collaterali dei farmaci. L’iniziativa di Federfarma Salerno è estremamente civile”.

“Federfarma Salerno – ha dichiarato il presidente Dario Pandolfi – ha ritenuto di dar vita ad un percorso formativo su una patologia estremamente delicata per aumentare la valenza e il valore professionale del farmacista, che potrà essere maggiormente vicino, nell’ambito delle proprie competenze professionali, al paziente oncologico. Inoltre si è deciso, in accordo con il direttore scientifico del corso, il dottore D’Arco, che i relatori siano tutti professionisti (farmacisti, medici e docenti universitari) che esplicano la propria attività professionale nell’ambito salernitano a testimonianza dei valori del territorio. Infatti i relatori operano nelle strutture dell’Asl Salerno e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi d’Aragona e al Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno”.

Sono cinque i moduli didattici, “Oncologia e strategie”; “Terapia del dolore”; “Gestione eventi avversi”; “Diagnosi precoce e gestione emotiva”; Prescrizioni farmaceutiche”. L’evento è realizzato con il patrocinio dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Salerno.