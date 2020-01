Giovani e B&B: opportunità di lavoro e formazione

Sarno punta al turismo ed al commercio per nuove opportunità di lavoro: nascono i b&b ed un corso specifico. La novità parte dalla città dei Sarrastri per investire l’ intero Agro Nocerino con due obiettivi: creare strutture di ospitalità extralberghiera e realizzare una rete di nuove ed importanti visioni occupazionali con formazione ed agevolazioni per i giovani. Una struttura in espansione, quella della formula b&b, dove il gestore è generalmente un lavoratore ed imprenditore autonomo.

L’ idea è quella di mettere in campo una serie di iniziative legate alla possibilità di «stare e sostare» in città, con un’ offerta commerciale, culturale, religiosa, enogastronomica in espansione e sempre più competitiva. Il progetto di ampliare la risposta territoriale con i b&b si lega anche a studio e formazione; dunque, un corso specifico, sarà presentato ufficialmente sabato, che va dall’idea di impresa alla scelta del personale fino ad arrivare ai consigli su come finanziare l’ avvio con uno sguardo sui possibili contributi e credito agevolato. Il corso di formazione «Aprire un b&b» è destinato a tutti coloro che dispongono di un immobile ed intendono, ai fini turistici e ricettivi, utilizzarlo per attività extralberghiere.

LE RICCHEZZE

A spiegarlo è l’ assessore al turismo, Stefania Pappacena. «Sarno è una piccola perla incastonata tra montagne e ricchezze paesaggistiche. Qui nasce il fiume omonimo, ci sono realtà turistiche da valorizzare e far conoscere. Il turismo deve essere la leva del rilancio che è obiettivo primario dell’amministrazione, e questo progetto, il rilancio delle strutture come i Bed e breakfast, è una pietra importante di un piano più ampio che vuole portare la nostra città a pieno titolo nel bouquet dei luoghi interessanti ed attrattivi da visitare in Campania»

A parlare della novità e dei positivi risvolti sul territorio è l’ assessore al commercio, Francesco Squillante. «Avviare un bed & breakfast significa puntare su una struttura che è in forte espansione, è richiesta ed ha un iter non complesso. Un’ attività che comporta investimenti contenuti, un impegno di tempo gestibile e una buona soddisfazione lavorativa ed economica. Sul nostro territorio si traduce in un risvolto importante in termini di opportunità di lavoro e può imprimere un ulteriore concreto segno di sviluppo e crescita. Stiamo lavorando allargando l’ offerta sugli spunti commerciali, enogastronomici; la nostra città è in grado di rispondere a più esigenze; una risposta turistica seria ed immediata significa incremento economico e commerciale»