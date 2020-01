Gori, interventi nell’agro nocerino

Nell’ambito del Piano degli Interventi 2018 – 2021 proseguono le opere di rifunzionalizzazione della rete idrica da parte di GORI. Nei prossimi giorni, infatti, saranno realizzati alcuni interventi sugli adduttori Sarno-Boscotrecase e Sarno-Angri.

“Tale attività riveste grande importanza per GORI, in quanto consentirà di migliorare il servizio e ottimizzare la gestione della risorsa idrica, con notevoli vantaggi per i cittadini – si legge in una nota-. In caso di guasti e /o rotture, infatti, attraverso tali interventi sarà possibile sezionare la rete, geolocalizzando la perdita e snellendo i tempi di intervento, riducendo così al minimo il numero di utenze interessate dalle sospensioni del servizio e, più in generale, l’impatto negativo di esse”

“A fronte della vasta ed importante azione messa in campo, l’unico evento che determinerà la sospensione del servizio idrico è quello programmato per il giorno 16.01.2020 nei Comuni di Nocera Inferiore, San Valentino Torio e Sarno – prosegue la nota-. Più in dettaglio, la sospensione programmata del servizio idrico interesserà il comune di Nocera Inferiore da giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 12:00 a venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 10:00, in Via Fiano ed in tutte le traverse della zona. Per il comune di Sarno e di San Valentino Torio, la sospensione avrà luogo dalle ore 12:00 di giovedì 16 gennaio 2020 alle 06:00 di venerdì 17 gennaio 2020 e interesserà, per Sarno, le strade di Via Roma (tratto da incrocio con Vico Marcullo a incrocio con Via Lanzara), Vico Marcullo (dal civ. 17 fino a incrocio Via Roma), Via Masseria Medici, Via Medici, Via Scesce, Via Lavorate Nuova, Piazza Andrea Crescenzi, Carrara Londrone, Località Santo Iasso, Località Masseria Muonzo, Via Carrara Santo Iasso, Via Masseria Spagnuolo, Via Vecchia Lavorate, Località Masseria Spagnuolo, Masseria Pigliuocco, Via Masseria Muonzo, Via Acquarossa, Via Lavorate Centro, Via Fraina, Località Masseria Monturiello, Masseria Stefanelli, Via Masseria Iermaniello, Via Serrazzeta, Via II Conceria Ruotolo, Località Masseria Prezza, Via Saltimatti, Via Pantano Gnilino, Via Masseria Prezza, Via Masseria Monturiello, Via Fontanelle, Via Masseria Inferno, Via Provinciale Amendola, Contrada Cognulo, Via Indipendenza, Via San Valentino, Via Ticino, Via Carrara Cognulo, Piazza Lago, Via Masseria Pirocca ed in tutte le traverse della zona”.