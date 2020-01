L’Accademia Nazionale Pizza DOC a Casa Sanremo

L’Accademia Nazionale Pizza DOC e l’azienda “Sapori di Napoli” saranno a Casa Sanremo – La casa del Festival, l’hospitality ufficiale della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Presso gli spazi dell’azienda “Sapori di Napoli” a Nola, in via Nazionale delle Puglie n° 365 presso “Pizza e Fritti”, Gennaro Galeotafiore e Antonio Giaccoli, rispettivamente patron dell’azienda “Sapori di Napoli” e dell’Accademia Nazionale Pizza DOC, hanno presentato tutte le attività, le aziende partner ed i team di chef e pizzaioli che saranno presenti alla kermesse che da 13 anni si tiene al Palafiori di Sanremo.

Orgoglio per Antonio Giaccoli.

“Siamo orgogliosi di poter portare al Festival della canzone italiane le eccellenze della nostra terra – ha dichiarato Antonio Giaccoli, patron dell’Accademia Nazionale Pizza DOC – Per me questa è la prima volta che sono a Sanremo e abbiamo deciso di regalarci un palcoscenico unico al mondo. Per me, il mio progetto e soprattutto la mia squadra di mastri pizzaioli sarà una bellissima vetrina”.

Soddisfatto anche Gennaro Galeotafiore, alla sua seconda esperienza ai fornelli di Casa Sanremo. “Torno molto volentieri a Sanremo dopo l’esperienza dello scorso anno. A differenza della scorsa edizione, però, riusciamo a portare tanto della tradizione culinaria della nostra regione. A Casa Sanremo ci saranno i fritti della tradizione napoletana, la pizza, le mozzarelle di bufala e tantissime altre eccellenze che ci inorgogliscono nel mondo”.

Il team.

Alla conferenza stampa, moderata da Dino Della Porta, erano presenti anche alcuni dei pizzaioli che dal 2 al 9 febbraio si alterneranno ai forni di Casa Sanremo. All’interno della kermesse ideata e realizzata dal Consorzio Gruppo Eventi del presidente Vincenzo Russolillo, ci saranno rappresentanti di spessore della tradizione napoletana conosciuti in Italia e all’estero come Salvatore Lioniello, Vincenzo Fotia, Gaetano Carponi, Claudio Paduano, Fabio Di Giovanni, Francesco Calò e tanti altri pizzaioli dei team regionali della Calabria e della Puglia, oltre ai docenti dell’Accademia.

Tantissime le aziende che accompagneranno “Sapori di Napoli” e l’Accademia Nazionale Pizza DOC alla 70esima edizione del festival della canzone italiana. Saranno presenti: la storica birra Stella Artois; le farine del Molino Spadoni; i pelati e le conserve di Solania; i salumi di Jomi spa; la tecnologia di SaCar Forni; la qualità dei Forni Reppuccia; i prodotti conservieri di Carbone; i prodotti caseari del Caseificio Orchidea e quelli del caseificio Colonne; i vestiari tecnici di Workline; i surgelati d L’Oceano Surgelati e di Surgel 3V.

CS