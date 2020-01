Nocera Inferiore. Clementino in concerto, dove parcheggiare

Per chi verrà in città ad assistere al concerto di Clementino che si terrà stasera alle 21 in piazza Municipio segnaliamo le aree di parcheggio a pagamento disponibili in città

+ per chi utilizzerà la rete autostradale.





















Ecco dove parcheggiare.

1. Parcheggio di via Barbarulo – uscita A3 Na-Sa.

2. Parcheggio di via Sarajevo – uscita A3 Na-Sa, direzione Cava T.

3. Parcheggio Trincerone di via Matteotti – uscita A3 Na-Sa direzione Nocera Sup./Cava T.

4. Parcheggio via Canale Uscita A3 Na-Sa – centro città nei pressi della piazza Municipio

5. Parcheggio MetroPark ferrovia – uscita A3 direz. Pagani oppure da uscita A30 Nocera-Pagani direz. Nocera

6. Parcheggio area San Francesco stadio. Uscita A3 direz. Nocera Sup. Oppure dall’uscita A30 Castel San Giorgio direz. Nocera (è l’unico gratuito, ma il più distante dal centro città c.a 15 min a piedi).







Altre soluzioni.

Si segnalano anche garage parcheggi privati in centro città piazza Guerritore e via Fucilari per i quali l’utenza vorrà però verificare l’orario di apertura e la disponibilità.

Sono infine disponibili zone di parcheggio su strada sia con zonizzazione a pagamento (strisce blu) che gratuite con disco orario.