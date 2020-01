Nocera Inferiore. Clementino fa il pieno. Piazza Diaz tutta per Lui

Clementino fa il pieno. Piazza Diaz era tutta per il giovane rapper partenopeo, scelta musicale della città capoluogo dell’agro per aprire il 2020.





















Oltre diecimila presenze.

Clementino non ha disatteso le aspettative della vigilia sul palco allestito a pochi metri dalla casa comunale, accolto da migliaia di fans, si calcola sulle 10mila presenze, per lo più giovanissimi arrivati da tutto il comprensorio per supportare il loro cantastorie.









Tutto sotto controllo.

Una serata passata senza grandi problemi anche da punto di vista logistico. Ha funzionato il piano parcheggi messo a punto dall’amministrazione Torquato e nessun particolare stato di agitazione in piazza.







Le parole del sindaco Torquato.

“Soddisfazione grande per una serata straordinaria. Probabilmente il record di presenze per un evento musicale in città. Secondo stime approssimative – dice il sindaco Manlio Torquato – circa 10mila persone, giovani, per ascoltare il concerto di Capodanno di Clementino. Una serata di divertimento ma composta e sicura in piazza Municipio. Questo rende orgogliosi di Nocera. Del lavoro della Polizia Municipale, della Polizia di Stato della Protezione civile, dei nostri Uffici che hanno lavorato bene. Degli organi d’informazione. E di una scelta musicale che, all’inizio, non era scontata. Anche per questo, grazie Nocera”.