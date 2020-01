Nocera Inferiore. D’Alessio: “Sarebbe un disastro per il centro destra se Torquato appoggiasse il centro destra”

“Ringrazio Torquato perché in questi giorni mi sta facendo rivivere il mio primo fidanzamento da adolescente .

Accadeva infatti che in pochi minuti dalla condizione di innamorato passavo alla condizione litigiosa.

Ma io e la mia fidanzatina all’epoca eravamo ingenui, a differenza dei continui litigi tra Torquato ed il PD che tentano di nascondere altro”. Così in una nota il consigliere di FI Saverio D’Alessio.

“Ci accingiamo ad una campagna elettorale difficilissima, in cui saranno decise le sorti della Regione Campania e del nostro territorio ( l’agro ), invito Torquato a rimanere saldamente nel Pd a sostenere De Luca così che la partita in termini elettorali finirà con la vittoria del centro destra sul centro sinistra di 70% a 30 % – prosegue-. Sarebbe un disastro per il centro destra se Torquato appoggiasse la nostra coalizione. Per cui, caro Sindaco Torquato ti invito a votare il Pd e De Luca e solo dopo la schiacciante vittoria del centro destra in Campania e a Nocera Inferiore ti concederò di affermare ‘non sono più un civico alleato con la sinistra ma sono un ex missino di alleanza nazionale'”