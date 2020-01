Nocera Inferiore. Inquinamento atmosferico: nuovo sforamento dei valori

Nuovo sforamento dei valori indicati dalle normative sugli inquinanti. La centralina Arpac di via Nola, nel giorno di capodanno, ha registrato il primo significativo limite di PM10

Inquinamento atmosferico in città. Si registra ancora un nuovo sforamento dei valori indicati dalle normative sugli inquinanti. Come riporta il quotidiano “La Città”, la centralina Arpac di via Nola, nel giorno di capodanno, ha registrato il primo significativo limite di PM10 oltre i livelli consentiti dalla legge. Sarebbe quindi uno sforamento superiore di 190 unità oltre quelle contemplate dalle normative europee.







L’incidenza dei botti?

Secondo quanto riporta il quotidiano salernitano ad incidere sul dato negativo potrebbero essere stati i botti esplosi allo scoccare della mezzanotte. La cosa però non coinciderebbe con altri rilievi del caso, dove non sarebbe stato sforato il tetto consentito. Il recente report “Mal’aria” colloca nel 2019 la città di Nocera Inferiore come terza realtà più inquinata della Campania, la prima della provincia di Salerno. L’ultimo sforamento del vecchio anno si è registrato proprio il 31 dicembre.





















Necessità di un piano comprensoriale.

Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, rinnova il suo invito anche gli altri centri vicini con la necessità di un piano comprensoriale della mobilità perché il problema non può essere affrontato individualmente dall’ente capofila dell’agro. Una posizione illustrata nella lettera inviata al prefetto Francesco Russo, al presidente della Provincia, Michele Strianese, e ai sindaci del comprensorio con la quale si chiedeva una mobilitazione generale.