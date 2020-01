Nocera Inferiore. Progetto per strade e marciapiedi in pietra lavica e basolato

Con delibera di Giunta Comunale n.12 del 20 gennaio 2020 è stato approvato il progetto definitivo per la manutenzione delle sedi stradali e dei marciapiedi in pietra lavica e basolato. Le somme a disposizione per i lavori ammontano ad euro 138.000.

“I lavori si sono resi necessari per mantenere le pavimentazioni stradali in pietra lavica delle strade e piazze cittadine in condizioni d’uso tale da assicurare un regolare utilizzo nonché di evitare problemi di sicurezza agli utilizzatori – si legge in una nota – .Saranno ripristinati tratti sconnessi anche per scongiurare il deterioramento del restante manto stradale. Gli interventi che saranno effettuati serviranno anche a mantenere in efficienza il manto stradale consentendo di garantire idonee condizioni di sicurezza, evitando pericoli per la pubblica incolumità”.

Il progetto è stato redatto dal Geometra Rino Angora del settore LL.PP. retto dal dirigente Ing. Gerardo Califano. Presto saranno espletati i bandi di gara per l’assegnazione dei lavori.