Nocera Inferiore. Tutto pronto per il XXI Memorial Franco De Maio

Il Nuovo Circolo Nocerino, in collaborazione con le società sportive ISAURA e FOLGORE e con il patrocinio dei Comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, nel solco di una tradizione ormai consolidata, organizza per domenica 26 Gennaio 2020 il “XXI Memorial Franco De Maio”, corsa podistica inserita nel calendario nazionale FIDAL. Anche quest’anno il percorso attraverserà i Comuni di Nocera Inferiore e di Nocera Superiore, coinvolgendo i luoghi di interesse archeologico e culturale presenti sul territorio, in modo da promuovere gli stessi tra i numerosi partecipanti. La corsa sarà seguita da una gara non competitiva di circa due km, denominata CORRINOCERA, aperta ai ragazzi delle scuole elementari e medie allo scopo di diffondere sempre di più l’amore per uno sport puro qual’é il podismo. Una quota dell’iscrizione simbolica sarà nuovamente devoluta in beneficenza e, per quest’anno, sarà destinata per la prima volta ad iniziative del nostro territorio e precisamente a: Terapia intensiva Neonatale Ospedale Umberto I ASL Salerno, Associazione Buon Sammaritano Nocera Inferiore, Associazione Vivere Insieme Nocera Superiore, Sig. Alfonso Peluso per acquisto esoscheletro. Nell’ambito della gara si svolgerà il 1^ Trofeo Forze Armate e di Polizia.

Venerdì 24 gennaio alle ore 11 a Palazzo di Città conferenza stampa di presentazione durante la quale saranno illustrati tutti i dettagli della manifestazione. Saranno presenti i due Sindaci Avv.ti Manlio Torquato e Giovanni Maria Cuofano, il Presidente del Comitato Organizzatore Dott. Nicola Padovano e gli sponsor, che con il loro sostegno hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione per il 21° anno.