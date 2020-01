A Nocera Inferiore si discute di sicurezza degli edifici

L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore ha deciso di organizzare un convegno relativo al patrimonio edilizio esistente, in riferimento ai sistemi di monitoraggio, ai processi di diagnosi per la prevenzione del rischio sismico e alle strategie di intervento per ridurre i fattori di rischio, anche in funzione dei vigenti incentivi fiscali. Al convegno, che con delibera di Giunta Comunale n.11 del 20.01.2020 è stato patrocinato, hanno aderito la Provincia di Salerno, l’Ordine Architetti P.P. C. di Salerno, l’Ordine degli Ingegneri di Salerno, l’Ordine Geologi della Campania, il Collegio Geometri di Salerno, l’ANCE AIES Salerno e l’ANIEM Salerno.

L’idea è nata tenendo presente il principio che la pianificazione urbanistica e territoriale deve garantire prioritariamente e permanentemente il rispetto dei valori fondamentali assunti nella Carta Costituzionale (sicurezza e salute dei cittadini, tutela del patrimonio storico-culturale e paesaggistico) e, dall’altro, deve perseguire la maggiore efficacia economica e le più estese ricadute sociali nell’utilizzazione delle risorse e delle opportunità territoriali disponibili attraverso meditate scelte di priorità.

Il Convegno si terrà il giorno 31 gennaio 2020 presso la sala polifunzionale della Galleria Maiorino.