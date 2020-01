Nocera Inferiore. Torquato vara la Giunta

Il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha varato il suo nuovo esecutivo Federica Fortino, ricoprirà anche l’incarico di vicesindaco. Entrano a far parte della squadra Nicoletta Fasanino che si occuperà di politiche ambientali e Antonietta Manzo, assessore alle politiche sociali. Campitelli si occuperà ancora di bilancio, Prisco di Urbanistica, Franza mantiene la delega allo sviluppo economico Ugolino quella ai lavori pubblici.





















Le impressioni del primo cittadino.

“Sono soddisfatto della nuova Giunta perche’ sblocca una situazione tenuta in stallo dalle rivendicazioni politiche tutte interne ad un partito, il Pd, alla cui richieste pur ero venuto incontro mediando tra esigenze tecnico amministrative e rappresentanza politica pensando di nominare assessore il loro segretario – dichiara il sindaco Manlio Torquato-. Non potevamo pero’ rimanere bloccati. Non si puo’ chiedere in estate la giunta tecnica e in inverno quella politica. Se si dice di pensare alla citta’ si deve essere conseguenti. Ringrazio gli assessori uscenti perche’ non e’ affatto una “bocciatura” come qualcuno polemicamente si ostina a dire, facendo cosi un cattivo servizio a chi magari dovrebbe difendere. Senza rendersene conto. Ma e’ stata una scelta tecnica. Avevamo da tempo dichiarato la necessita’ di delegare in materia ambientale e in materia di politiche sociali, sganciando quest’ultimo assessorato dalle ipoteche di qualunque gruppo politico o civico come invece e’ sempre stato in passato, affidandoci ad una persona di esperienza. Percio’ ho scelto una figura tecnica perche’ le politiche sociali siano sottratte alle rivendicazioni di parte. Da chiunque”.









Esecutivo di stabilità.

“Cosi’ in un settore delicato e oggetto di polemiche finalmente si rinnova tutto dal dirigente al coordinatore all’assessore. Non potevo avere ancora infine due assessori ai lavori pubblici. Sarebbe stato un controsenso. Per questo una delle due che ringrazio per la collaborazione e lo stile avuto nell’accettare la revoca, e’ stata sostituita da chi ha una competenza tecnica ambientale specifica. Cosi come il Pd puo’ dirsi ampiamente rappresentato dal mantenimento dell’assessore eletto Fortino e di una delega di grande visibilita. Oltre che dal vicesindacato. I gruppi civici mantengono la Ugolino (Uniti) mentre Torquato sindaco che fa capo direttamente al sindaco resta il gruppo che garantisce stabilita’ in linea con una visione amministrativa che esce fuori dalle logiche del farmacista e che ringrazio per questo. Voglio infine ringraziare il vicesindaco Campitelli per la sua generosa disponibilita’. E il presidente del consiglio comunale per il suo equilibrio e il gruppo di Campania libera perche’ ha compreso il suo ruolo amministrativo di gruppo non presente alla competizione elettorale e che pero’ contribuisce a dare stabilita.Dal punto di vista di coalizione va recuperato il discorso coi socialisti. Inizieremo a discuterne al convegno su Craxi a fine mese. Ora c’e’ da lavorare a questa seconda fase senza perdere tempo a far chiacchiere e tattiche inutili. Se si vuol dare verita’ a cio’ che si dice di voler fare per Nocera. E non per i partiti o i loro apparati, come diciamo fin dal 2011”.