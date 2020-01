Nocera Inferiore. Villa comunale, interrogazione di Lupi

Il consigliere Raffaele Lupi ha protocollato un interrogazione in merito “al ritardo dei lavori di riqualificazione della Villa Comunale, interventi presenti nel programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020”.

“Nonostante in tanti e tante volte si siano fatti portavoce di tale condizione

– dichiara- Ci si chiede come mai un polmone verde di interesse cittadino, un veicolo di sostenibilità ricreativa è stata abbandonata,degrada e vandalizzata in questi tre anni di amministrazione?

Come mai non c’è nessuno che vigili su questo enorme patrimonio?”