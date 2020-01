Nocera Superiore. Rubinetti a secco

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione dalle 10:30 alle 19:00 di lunedì 13 gennaio 2020, nelle seguenti zone del comune di Nocera Superiore:

Via Casa Pareti, Località Casa Milite, Via Lamia, Via Castagneto, Via Cupa Mileto, Via Nazionale zona Camerelle, Via Cimitero, Via Risorgimento, Mac Donald, Via Materdomini, Via Garibaldi, Via Croce, Via del Santuario, Via Riccio, Via Croce Melloni, Viale Croce, Via Giovanni XXIII, Via Iroma e traverse