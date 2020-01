Ospedale di Sarno, presentazione dei nuovi servizi

Corso di Preparazione alla Nascita e

Servizio di Uro-Ginecologia e Riabilitazione del Pavimento Pelvico

Venerdì 31 Gennaio 2020 ore 11.00, presso la sala convegni del presidio ospedaliero “Villa Malta”

di Sarno saranno presentati i due nuovi servizi attivati presso l’Unità Operativa Complessa di

Ostetricia e Ginecologia: il “Corso di Accompagnamento alla Nascita” ed il “Servizio di

Uroginecologia e Riabilitazione del Pavimento Pelvico”.

Interverranno:

Dr. Mario Iervolino Direttore Generale ASL Salerno

Dr. Rocco Calabrese Direttore Sanitario PO “Villa Malta” Sarno

Dr. Antonio Bello Direttore ff. Distretto Sanitario Sarno – Pagani

Dr.ssa Carmela Muccione Presidente dell’Ordine delle Ostetriche di Salerno

Dr. Giuseppe Canfora Sindaco di Sarno

On. Franco Picarone Commissione Bilancio Regione Campania

Il percorso Nascita è rivolto alle donne in gravidanza che vogliono seguire un sano e corretto

percorso di promozione della salute e vivere l’esperienza della gravidanza, dal concepimento alla

nascita, in maniera serena e consapevole.

Servizio di Uroginecologia, si occuperà della diagnosi e cura di patologie come l’incontinenza

urinaria, le cistiti, dolore pelvico e prolasso genitali condizioni delicate spesso legate alle diverse

fasi delle vita della donna.

Entrambi i percorsi diagnostico-riabilitativi si svolgeranno sotto il patrocinio e la supervisione

dell’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Salerno.