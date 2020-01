Pagani. Agro Solidale, pagamenti ai tirocinanti in arrivo

Il Sindaco facente funzioni

Anna Rosa Sessa ed il Direttore Generale di Agro Solidale Dott. Porfidio Monda hanno concordato “che l’Azienda Consortile procederà’, nella giornata di domani ed anticipando i relativi fondi, al pagamento dei compensi dovuti ai tirocinanti dell’Azienda. In tal modo si supplisce alle inadempienze registrate dal Comune di Pagani che non ha potuto provvedere al pagamento delle somme dovute per il 2019 ( € 600.000) sia perché le stesse erano vincolate alla vendita degli immobili ERP di Via Filettine ( mai avvenuta) in sede di Bilancio 2019 approvato dalla precedente Amministrazione, sia perché la variazione di bilancio ( finalizzata anche a sbloccare tale somme liberandole dal vincolo imposto) è stata bloccata e di fatto eliminata da parte dell’apparato comunale e dal Collegio dei Revisori”. Lo si legge in una nota diramata dal sindaco.