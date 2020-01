Pagani. Campitiello(FI): “Sostegno a Gambino”

“In merito alla notizia secondo il quale l on. Gambino avrebbe fatto un dietrofront in merito alla sua candidatura a Sindaco in favore di una mia “probabile” candidatura , sento il dovere di smentire tale notizia”. Così il consigliere di FI Nicola Campitiello.

“C’ e’ stato un incontro tra i consiglieri comunali (gruppo Direzione Pagani, FI, Fdi, G20, Grande Pagani) ed Alberico Gambino teso solamente a rasserenare gli animi ed a ribadire con ancora più forza, che siamo convinti e certi di traghettare questa amministrazione fino alle prossime elezioni e che l’ unico candidato certo, perché candidabile, porta il nome di Alberico Gambino, espressione di FDI al quale va tutto il sostegno del sottoscritto e del suo gruppo consiliare e non – aggiunge-. Mi preme anche sottolineare che gli ultimi avvenimenti accaduti aprono una nuova fase amministrativa, dove la segretaria Ivana Perongini, massima espressione di legalità ed a cui vanno i miei più sinceri complimenti per essere riuscita con il dialogo e confronto democratico, e sicuramente con l appoggio di quasi “tutti” i consiglieri di maggioranza e di quasi tutta la giunta, sara’ parte integrante ed essenziale di questa amministrazione. Un sereno che farà ripartire la macchina comunale, purtroppo ferma da qualche tempo.

Ci auguriamo inoltre che considerati gli ultimi eventi, anche la lega possa ricompattarsi al gruppo di centro destra e certo che insieme,potremo ancora liberare questo paese dagli scempi commessi dalla passata amministrazione, ai quali con estrema fatica, il Sindaco Gambino prima ed il f.f Annarosa Sessa poi, insieme con tutti gli alleati, stanno cercando di riparare con estrema difficoltà pur raggiungendo in pochi mesi traguardi inimmaginabili”.