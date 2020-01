Pagani. De Prisco: “Il silenzio vigliacco di Alberico Gambino”

“È giunto il momento di mettere fine anticipatamente a questa amministrazione nata illegalmente e finita peggio”. Così in una nota l’avvocato Raffaele Maria De Prisco.

“La situazione in cui versa l’istituzione cittadina ha un solo responsabile Alberico Gambino, il quale è anche l’unico che può mettere fine a questa messa in scena – aggiunge-.

Se la sua responsabilità nasce con l’incandidabilità, si amplifica e ne peggiora la vicenda con il suo silenzio vigliacco, lasciando che i suoi più fidati collaboratori diano uno spettacolo indecoroso ed ai limiti delle ipotesi di reati penali, per loro stessa ammissione. Se questo è un disegno politico per evitare le immediate elezioni, penso che sia un disegno criminoso che colpisce la comunità paganese tutta. Sarebbe opportuno che chi ha conquistato il cuore di questa città, ricambi un po’ di affetto e stima per questa comunità che tanto gli ha dato.Interrompa questo silenzio, faccia una comunicazione seria. Andiamo tutti a casa. Chi ha avuto l’onore di

vincere le elezioni, ha l’onere di essere una persona seria, e di salvare almeno la faccia, e di non lasciare che i propri collaboratori portino una croce non sopportabile. Non tutti siamo cirenei”.