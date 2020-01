Pagani. Differenziata, il sindaco presenta i dati

“I dati ufficiali, rilevati dai documenti di riferimento (formulari smaltimento e Registro MUD), codificano una percentuale di Raccolta differenziata, per il secondo semestre 2019, pari al 51,2% che fanno attestare al 38,5% la percentuale definitiva riferita all’intero anno 2019 contro il 14,2% effettivo registrato nell’esercizio 2018, con una raccolta e smaltimento di “rifiuti indifferenziati” diminuita da 12.000 Tonn (2018) a 8.000 Tonn. (2019)”. A snocciolare i dati è il sindaco facente funzioni Anna Rosa Sessa.

“E’ un grande risultato, insperabile all’atto dell’insediamento, che va ascritto al forte impegno di miglioramento produttivo svolto dal nuovo CDA dell’ASPA, dai vertici direttivi aziendali e dal personale tutto che hanno potuto contare sul forte e costante sostegno e rapporto collaborativo da parte dell’Amministrazione Comunale – commenta il sindaco-.Il risultato raggiunto, però, è solo un primo importante passo del rilevante e difficile compito che attende l’ASPA – quale Soggetto Gestore del Ciclo Integrato dei rifiuti dal 01.01.2020 – ormai definitivamente riportata nell’alveo della legittimità amministrativa ed operativa imposta dalla norma nazionale, regionale e da quella dettata dall’ARERA con la Delibera 443/2019 del 31.10.2019.

Non può passare inosservato, in primis ai vertici programmatici e direttivi di ASPA e poi ai funzionari comunali cui rimane esclusivamente il compito di esercitare concretamente ogni pregnante e rilevante controllo “Analogo” e “di resa del servizio in maniera efficiente ed efficace”, la grande opera di “moralizzazione amministrativa” che è stata attuata eliminando l’illegittima frammentazione delle attività (programmatiche ed esecutive) che hanno comportato risultati inefficienti, aumento dei costi e confusione operativa”.

“Il Sindaco f.f., finchè in carica, assicura pieno sostegno e collaborazione ad ASPA (complessivamente intesa e così come strutturata) e chiede ai vertici (programmatici e gestionali) di agire in “autonomia funzionale ed operativa” e di compiere quell’indispensabile salto di qualità (anche culturale) che si fonda, inevitabilmente ed inderogabilmente, su metodi comportamentali che richiedono “la presenza costante” e “l’agire più che il parlare”, l’assoluta insensibilità alle “ingerenze della politica e dei ruoli istituzionali”, l’assunzione piena e totale delle responsabilità di ruolo come descritte e codificate dallo Statuto e dalla norma imperativa nazionale e regionale, l’indispensabile comprensione del contesto normativo in cui si opera ed agisce prima di esternare considerazioni errate che ingenerano confusione e ritardano processi fondamentali per le sorti di ASPA e del Comune di Pagani che nel 2019, come ben sa la struttura burocratica interna purtroppo spessa adusa a parlare anziché agire, ha sostenuto costi effettivi per il ciclo dei rifiuti (tra somme erogate in concreto e accantonamento per FCDE) per 10 MLN di euro a fronte di meno di TRE incassati per TARI e che ha accumulato, negli ultimi dieci anni, crediti per TARI pari a circa 35 MLN di euro”, conclude la nota.