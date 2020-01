Pagani. Ex alleati: Massimo D’Onofrio risponde alla Lega di Salvini

Rapporti con la Lega cittadina ormai logori. E’ botta e risposta tra ex alleati. Così in una nota Massimo D’Onofrio Capo Gruppo Fratelli d’Italia Pagani.





















La precisazione.

“Non possiamo deludere le aspettative di migliaia di nostri concittadini che hanno votato a favore del cambiamento e del buon governo. Non possiamo rallentare ne distrarci nell’azione di governo allontanandoci dagli obiettivi prefissati e da alcuni traguardi storici che già a breve raggiungeremo. Le scorse elezioni amministrative hanno sancito una ritrovata unità del centro destra. Partiti, uomini, donne con legittime ambizioni hanno ritenuto, per responsabilità verso il paese, mettere da parte ogni velleità pur di dare alla città una guida efficiente puntando su Alberico Gambino riconosciuto da tutti come modello di buon governo. Proprio la Lega si era spesa, e non poco, per sostenere il consigliere regionale di Fdi divenuto poi il candidato di tutta la coalizione. Una esperienza che ci ha visto protagonisti vincenti e al governo senza problemi fino al rimpasto di giunta richiesto soprattutto proprio dai consiglieri della Lega che non si riconoscevano nell’assessore Mattino. Tutto bene e tutti amici fino a ieri poi all’improvviso, proprio la Lega, decide, senza rispetto per gli alleati, di uscire dalla maggioranza addirittura espellendo un consigliere che, responsabilmente, aveva deciso di continuare a sostenere il governo cittadino che sta rilanciando e rialzando Pagani da 5 anni di crisi e cattiva amministrazione.”







Le colpe secondo D’Onofrio.

D’Onofrio continua: “La Lega ha scaricato sulla città i problemi interni attaccando l’incolpevole Gambino che si è sempre battuto d’altro canto proprio in difesa dell’assessore anche “contro” i consiglieri che oggi appaiono allineati al partito, quegli stessi che hanno presenziato solo a pochi consigli comunali o, addirittura, hanno tentato di far saltare sedute di consiglio con all’ordine del giorno argomenti importanti per la città, gli stessi argomenti che seppur non sostenuto vengono poi sbandierati sui propri profili social In ogni caso alla scoperta della incandidabilità la Lega non aveva posto nessun problema ma solo dopo, quando si è data “voce” ai loro consiglieri che avevano ritirato la fiducia all’assessore. Fdi ribadisce il sostegno anche per le prossime amministrative al sindaco Gambino auspicando che si possa continuare il progetto di rilancio e risultati riconosciuto anche dalla stessa Lega non più tardi di dieci giorni fa proprio con la nota della stimata Avvocato Mattino Mi duole stigmatizzare tale atteggiamento che mina i rapporti anche tra gli alleati che non erano stati messi a conoscenza della decisione leghista ed al contempo però fedeli al progetto che sta facendo tornare grande la nostra città”.