Pagani. L’Aspa pubblica 4 manifestazioni di interesse

Questa mattina l’Aspa ha pubblicato 4 manifestazioni di interesse:

– Avviso pubblico di selezione per l’attivazione di n.15 tirocini formativi e di orientamente al lavoro per diplomati

– Avviso pubblico per l’attivazione di n.12 tirocini formativi e di orientamento al lavoro per laureati

– Avviso pubblico di selezione per l’attivazione del servizio di supporto amministrativo ed operativo alla formazione e consegna del ruolo Tari Anno 2020

– Avviso pubblico di selezione per l’attivazione di Servizio di VideoSorveglianza e Vigilanza Territoriale

Gli avvisi si possono visionare sul sito www.comunedipagani.it.

“L’obiettivo- ha dichiarato il Sindaco Facente Funzioni Anna Rosa Sessa- è creare una struttura organizzativa efficiente ed efficace che possa integrare le attività dell’Aspa affinché essa possa essere sempre più rispondente alle esigenze di Pagani. Ringrazio il Consiglio d’Amministrazione, il direttore generale e il direttore tecnico per la prontezza con cui hanno adempiuto ad una delle linee programmatiche individuate dal Consiglio Comunale il 30 dicembre. La nostra amministrazione, pur nelle ristrettezze dovute al dissesto finanziario, cerca di offrire nuove ed importanti opportunità formative retribuite ai giovani paganesi”