Pagani. Pane e libri per tutti presenta “Graffi”

L’associazione Pane e libri per tutti presenterà Graffi il libro esordio di Claudia Squitieri. Edito da Capponi.

Squitieri, sociologia e mediatrice familiare, ha lavorato presso una Comunità per minori nella città di Napoli e al Tribunale dei minori dove ha vissuto un’esperienza, in qualità di uditrice volontaria, nel gruppo di lavoro di un Giudice Minorile. Attualmente scrive per una testata giornalistica online.

“Due voci, o forse una. Due amiche, due anime. O forse, una donna allo specchio..ci condurranno in una narrazione che accompagnerà il lettore tra i ricordi di Diana, che condividerà con Serena nel momento in cui scoprirà di essere stata adottata”.

L’appuntamento è fissato per sabato 11 gennaio alle ore 19:30 in via Matteotti ( quartiere Lamia).

Saranno presenti Raffaele Maria dDe Prisco ha e (Presidente Associazione )

Claudia Squitieri (autrice) Carlo Cutolo (attore) Capponi( editore)

La serata sarà presentata da Mena Pappalardo, socia fondatrice.